Pēdējā laikā resursu centrs saņem ļoti daudz zvanu no apdraudētām sievietēm

Kontekstā ar nesen Jēkabpils novadā notikušo traģēdiju, kur sava bērna un mātes acu priekšā tika nodurta sieviete, kura jau iepriekš bija ziņojusi policijai par mēnešiem ilgi saņemtiem draudiem no slepkavas - pašas vīra, Lāce kārtējo reizi vērsa uzmanību uz to, ka Latvijai beidzot ir jāratificē Stambulas konvencija un jātiek vaļā no mītiem, kas ar to saistīti.