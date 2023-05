Video ⟩ Divus gadus pirms atslēgšanās no Krievijas elektroenerģijas tīkla nav skaidrs, vai Latvija paspēs sagatavoties

Kremļa stratēģiskie plāni Baltijā ir nepieļaut mūsu enerģētisko neatkarību, to atklāja "Re:Baltica" rokās nonākušie Kremļa dokumenti. Baltijas valstis plāno 2025. gadā atslēgties no Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkla. Lai to izdarītu, ir jāpārbūvē sistēma. Pēdējais no darbiem – katrai valstij jāuzstāda lieljaudas baterijas. "Augstsprieguma tīkla" rīkotajā iepirkumā piedāvājumu iesniedzis tikai viens uzņēmums, par divkārt lielāku cenu nekā paredzēts. Šonedēļ uzņēmums iepirkumu pārtraucis, ziņo raidījums "Nekā personīga" (NP).