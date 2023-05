Video ⟩ Kučinskis par Imantas gadījumu: Policijai var pārmest tikai komunikācijas trūkumu

Liela daļa no pārbaudes jau ir veikta, apkopojot daļu informācijas, kas ministram jau ir "uz galda". Tāpat notikušā vērtēšana turpināsies.

Ministrs vērsa uzmanību, ka šajos notikumos nav runas par noziedzniekiem, bet par lielākoties no deviņiem līdz 13 gadiem veciem bērniem, starp kuriem vecākajam ir 15 gadi.

Problēma radusies pēc tam, kad vidusskolas pagalmā kāds no vienas kompānijas nejauši iesviedis ar akmeni kādam no citas kompānijas, pastāstīja Kučinskis.

Pēc tam ticis piekauts viens no zēniem, kam sekojusi vairāku simtu "parādīšanās" katrā no pusēm, izmantojot "Telegram" slēgtos kanālus. VP ātri uz to reaģēja, veiksmīgi novēršot šos plānus, uzsvēra iekšlietu ministrs.