FOTO ⟩ Prezentēta klasiskā "Land Rover Defender" īpašā versija

​"Land Rover Classic" ir prezentējis pirmo savam vēsturiskajam mantojumam veltīto īpašā izlaiduma versiju - "Classic Defender Works V8 Islay Edition". Ar šo modeli tiek godināts "Rover Car Company" rīkotājdirektors un viens no "Land Rover" dibinātājiem Spensers Vilkss un Ailejas sala Skotijā, kur pirms daudziem gadiem tika ielikti pamati Defender leģendai un radies kompānijas nosaukums. Iedvesmu versijas dizaina un aprīkojuma radītāji smēlušies no Vilksa savulaik lietotā "Land Rover Series IIa", kas tagad ietilpst "Land Rover Classic" kolekcijā, un no Ailejas salas, kur viņš mēdza pavadīt brīvdienas.