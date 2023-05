FOTO ⟩ Rīgā ieradušies seši NATO karakuģi - par godu NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas 50. dibināšanas gadadienai

Minētā grupa ir viena no četrām NATO pastāvīgajām jūras spēku grupām, kas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti. Tie darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki, spējot nekavējoties veikt operācijas jebkurā vietā miera un krīzes laikā, kā arī nodrošina aliansei informāciju par situāciju jūrā un ostās NATO interešu zonā. Grupas kuģi demonstrē NATO klātbūtni jūrā, kas ir kritiski svarīga alianses drošībai.

Kā norāda arī grupas nosaukums, kuģi ir īpaši aprīkoti, lai attīrītu kuģošanas ceļus un zvejas rajonus no mīnām un cita veida sprādzienbīstamajiem objektiem, kas palikuši no iepriekšējiem pasaules kariem. Kuģošanas ceļu attīrīšana samazina kuģu un to apkalpju, tostarp tirdzniecības, riskus, kas saistīti ar sprādzienbīstamo objektu neplānotu eksploziju, un veicina vides sakopšanu un piesārņojuma risku novēršanu.