VIDEO ⟩ "Mammīt, tētis mani sit!" Bēgot no vardarbības ģimenē, jauniete patveras kapos

Kā stāsta jauniete, kura vēlējās palikt anonīma, tēvs viņu regulāri sitis, bet māte meitai nav palīdzējusi. "Bet tētis tevi nesit katru dienu," teikusi māte, kad meita viņai stāstījusi par vardarbīgo tēvu. Nespēdama vairs izturēt vardarbību un vienaldzību, meitene no ģimenes aizbēgusi un sākusi mitināties kapos.

Edijs Klaišis, "OPEN Radošais Centrs" vadītājs akcentē, ka palīdzību lūgt nav vājuma pazīme – tā prasa milzu saņemšanos un kauna pārvarēšanu, kā arī rada bailes no pāri darītāja. Klaišis norāda, ka, lai problēmu risinātu, sākumā to jāaptver. "Lai to aptvertu, nepieciešams dialogs, nepieciešama saruna starp visām iesaistītajām pusēm. Arī sabiedrībai jāiesaistās, kā minimums ar policijas vai sociālo dienestu informēšanu, ja kaimiņos vai kur citur novērota iespējama emocionālā vai fiziskā vardarbība," uzsver centra vadītājs.