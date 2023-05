Augsts asinsspiediens ir bīstams arī gados jauniem cilvēkiem!

Inese Mauriņa, pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja: “Augsts asinsspiediens joprojām ir pasaules līderis “slimību - kluso slepkavu” sarakstā. Vienīgais un efektīvākais veids, kā to laicīgi atklāt, ir to izmērīt! Tāpēc vēlamies aicināt ikvienu, neatkarīgi no vecuma un pašsajūtas, vismaz reizi gadā mājās, pie kaimiņa vai drauga, aptiekā vai pie ģimenes ārsta pamērīt asinsspiedienu. Ja tas ir paaugstināts, lūdzu, neatstājiet šo faktu bez ievērības un konsultējieties ar savu ģimenes ārstu, lai pasargātu sevi no smagām sekām nākotnēm! Augstu asinsspiedienu var efektīvi samazināt gan ar dzīvesveidu (regulārām fiziskām aktivitātēm un veselīgu uzturu, veselīgu miegu 7 – 8 stundas, nesmēķēšanu, ikdienas stresa mazināšanu), gan ar mūsdienīgiem medikamentiem.”