“Rīgā braukt ar velosipēdu ir bīstami”: kā uzlabot drošību un kādas ir negadījumu apdrošināšanas iespējas

Vaicāta par to, kādas ir lielās kļūdas, kas pieļautas veloceļu izveidē Rīgā, viņa norāda, ka to netrūkst. Vislielākais haoss valda Rīgas centrā, arī uz tiltiem faktiski nav neviena veloceļa - kopīgais velosipēdistu un gājēju ceļš pār Vanšu tiltu ir šaurs un bīstams. Kā sliktu piemēru Gunita min arī kādu pavisam svaigu feileri. “Ziepniekkalna veloceļā un Bolderājas veloceļā ir pazemināts un pat pārtraukts veloceļš pie katras no vairākiem desmitiem iebrauktuvju!