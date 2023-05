Prezidenta vēlēšanas: Pīlēns ticies ar ZZS

Reizē tiek runāts arī par tālāko sadarbību. Šodienas sarunā ar "Apvienotā saraksta" (AS) līderiem - Valsts prezidenta amata kandidātu Uldi Pīlēnu, frakcijas priekšsēdētāju Edgaru Tavaru un Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu - iezīmējies, ka AS ir gatavs kādos jautājumos sadarboties ar ZZS neatkarīgi no Valsts prezidenta vēlēšanu iznākuma, atzīmēja ZZS frakcijas vadītājs.