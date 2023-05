Video ⟩ Amatu zaudē Valkas novada mērs Vents Armands Krauklis

Kā vēstīts, astoņi opozicionāri jau 9.maijā rosināja domes ārkārtas sēdē, kurā piedalījās 14 no 15 deputātiem, dienaskārtībā iekļaut jautājumu par Kraukļa atbrīvošanu no amata, tomēr diskusiju rezultātā lemšana pārcelta uz nākamo domes ārkārtas sēdi.

Iesnieguma iniciators ir deputāts Viesturs Zariņš (JV/LZS), un to bez viņa parakstījuši vēl septiņi pašvaldības deputāti. Kopumā Valkas novada domē ir 15 deputāti - astoņi tika ievēlēti no Vidzemes partijas un "Latvijas attīstībai" (LA) apvienotā saraksta, pieci - no "Jaunās vienotības" un Latvijas Zemnieku savienības apvienotā saraksta, bet divi - no Nacionālās apvienības.