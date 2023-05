Briškens: Patlaban nevienam prezidenta amata kandidātam nav garantēta ievēlēšana

"Progresīvie" uzskata, ka koalīcija ir pamatoti pelnījusi kritiku, arī frakcija nav to slēpusi strādājot opozīcijā. Vienlaikus "Progresīvie" sagaida no partijām, kas "visskaļāk vērpj intrigas", devu paškritikas par to, cik labi koalīcijai sokas ar darbu izpildi. Lūgts precizēt, kas ir viņa minētās partijas, kas vērpj intrigas, Briškens norādīja, ka tas ir dzirdēts gan no zemkopības ministra Didža Smita (AS), gan aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces (NA) un NA Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Raivja Dzintara.