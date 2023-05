Baltijas valstu spīkeri pārrunā reģionālo drošību

Tikšanās laikā pārrunāts ne tikai Baltijas valstu sniegtais atbalsts, bet arī pieredze, uzņemot no kara bēgošos ukraiņus. Parlamentu spīkeri arī apmeklēja Tallinas Brīvības skolu, lai uzzinātu vairāk par to, kā tur norit no kara bēgošo ukraiņu bērnu uzņemšana.