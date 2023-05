Kariņš runas par koalīcijas izmaiņām nosauc par spekulācijām

Saeimas priekšsēdētājs, AS viens no līderiem Smiltēns izteicās, ka "situācija ir ļoti skaidra un vienkārša" - tāpat kā Valsts prezidenta vēlēšanas būs atklātas, arī pašam procesam jābūt atklātam. Augstā amata kandidāti pašlaik apmeklē Saeimas frakcijas, tajā skaitā to darot AS virzītais Uldis Pīlēns. 24.maijā paredzēta AS frakcijas tikšanās ar JV virzīto kandidātu Rinkēviču, pavēstīja Smiltēns.