Vācijas virsnieks: Baltijas valstis bremzē Militāro mācību poligonu trūkums

"Mācību poligoni - tas bremzē visas trīs Baltijas valstis, jo to nav tik daudz. Tomēr šeit ir liels militārais potenciāls, tādēļ rodas jautājums, kā to saskaņot, kā organizēt, kā gūt labumu no tām vai citām mācībām," Gante sacīja žurnālistiem, ceturtdien apmeklējot mācību poligonu Ruklā.