Video ⟩ e-veselības aizstāšanā ar veselības "kodolu" riskējam atkārtot agrākās kļūdas

Runājot par esošajiem soļiem, kas tiek sperti pārejai uz pilnīgu digitalizāciju, Latvijas Onkoloģisko pacientu apvienības “Onkoalianse” pārstāvis Harijs Gals, kurš biedrību pārstāv arī Digitālās veselības padomē, norāda uz to, ka vismaz pagaidām pacientiem tā nenesīs būtiskus uzlabojumus. “Es paskatos uz to, ko pašlaik pirmajā etapā programmē, pacientiem tur nekā nav. Tur nav nekas, kas pacientam radīs to sajūtu, ko pacients sagaida, ko pacientam gribētos, kas pacientu darītu priecīgu. Pacientam tur ir sausa datu lapa, kurā pēc klasifikatoriem tev bija tā slimība un pēc klasifikatora. Pēc klasifikatora tas izskatās šitā. Es uzzināju, ka tagad pacientam slimība ir C-34,” saka Gals.