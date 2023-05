NA savu lēmumu, visdrīzāk, pieņems Valsts prezidenta vēlēšanu dienā

Šāda "aizmuguriska apspriešanās" ar partijām, kas nav koalīcijā, neliecina par labu politisko kultūru no JV puses, novērtēja NA politiķis.

Partiju apvienība šodien atsevišķi tikās ar katru no izvirzītajiem kandidātiem - Uldi Pīlēnu, Edgaru Rinkēviču un Elīnu Pinto. NA frakcijas vadītāja vietnieks norādīja, ka sarunās apspriesta kandidātu vīzija, tikšanās notikušas "cieņpilni, profesionāli" un no atbildēm "varēja just", ka visi trīs pretendenti ir motivēti darbam Valsts prezidenta amatā.