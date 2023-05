Kritiski apdraudētā ūpja ligzdvietās novēroti pirmie jaunie putni

Lai veicinātu Latvijā kritiski apdraudētās sugas - ūpja (Bubo bubo) - populācijas saglabāšanos un atjaunošanos, LOB turpina uzstādīt mežos mākslīgās ligzdvietas ūpjiem, vienlaikus jau apzinot pirmās sekmīgi apdzīvotās ligzdas. Papildus pie vienas no ligzdvietām ir izvietota kamera, kas ļauj gūt ieskatu ūpēnu ikdienā un dzīves apstākļos saistībā ar cilvēka darbību.

Ornitologs Pēteris Daknis, kurš izstrādājis mākslīgās platformas tehnisko risinājumu, informē, ka šogad maijā sāktas ūpju ligzdu pārbaudes. Līdz šim apzinātas četras apdzīvotas ligzdas, no kurām divas ir mākslīgajās ligzdvietās. Trijās no ligzdām aug trīs jaunie putni . Pēdējo reizi tik liels skaits ūpju konstatēts tikai 2017.gadā vienā ligzdā.

Ligzdu pārbaudes turpināsies līdz jūnija vidum, kopumā pārbaudot visas 130 mākslīgās ligzdvietas, kas izliktas 2021.gadā, un aptuveni 50 no 150 pērn izliktajām ligzdām, kā arī vēl senāk uzbūvētās platformas. Daļu no mākslīgajām ligzdām pārbauda Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki. Vairumu ligzdu pārbaudes un automātisko kameru izvietošanu pie tām veic entuziasti un finansē no privātiem līdzekļiem un ziedojumiem.