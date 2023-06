Rinkēvičs jau nosūtījis iesniegumu par izstāšanos no "Jaunās Vienotības"

Tomēr viena no galvenajām Valsts prezidenta funkcijām ir censties "maksimāli vienot, nevis šķelt, maksimāli rast kopsaucēju, maksimāli motivēt," uzsvēra Rinkēvičs, piebilstot, ka, ja to izdosies izdarīt, tad arī sanāks pārstāvēt valsti tā, kā Satversmes autori to bija iecerējuši, proti, lai prezidents būtu arī "zināms simbols pretim sabiedrībai".