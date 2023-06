Indijā vilcienu sadursmē vismaz 80 bojāgājušie, aptuveni 850 hospitalizēti

Negadījumā vietā strādā gandrīz 500 policistu un glābēju ar 75 ātrās palīdzības mašīnām un autobusiem, atklāja viena no Odišas štata amatpersonām.

Dzelzceļa ministrijas preses pārstāvis sacīja, ka no sliedēm noskrēja desmit no 12 vilciena vagoniem, un atlūzas no dažiem sadragātajiem vagoniem nokrita uz blakus esošajām sliedēm. Tām uztriecās virsū otrs pasažieru vilciens.