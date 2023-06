Aptauja: cilvēka ietekmi uz klimatu atzīst, bet paši rīkoties negrasās

Taujāti, kuru no pašlaik aktīvajām partijām vai partiju apvienībām uzskata par "viszaļāko" - tādu, kas aizstāv dabas intereses un rīkojas vides un klimata labā, salīdzinoši liels īpatsvars iedzīvotāju (39%) uzskata, ka tādas nav nevienas. Trešā daļa (32%) iedzīvotāju norāda, ka viņiem nav viedokļa šajā jautājumā. Tikai ceturtā daļa (29%) iedzīvotāju uzskata kādu no šī brīža aktīvajām partijām par tādu, kas aizstāv dabas intereses un rīkojas vides un klimata labā. Salīdzinoši visbiežāk iedzīvotāji ir norādījuši, ka par "viszaļāko" uzskata Zaļo un Zemnieku savienību, taču neviena no partijām nav izteikts līderis šajā jomā.