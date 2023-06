Poligāmija Senegālā un sekss Kairā. Afrikāņu sieviešu guļamistabu stāsti

Dažādie sieviešu stāsti viņai ir devuši jaunu cerību un apņēmību pašas dzīvē. Neskatoties uz to, ka jau no mazotnes viņai mācīts baidīties no mēnešreizēm, grūtniecības ārpus laulības, šķiršanās, vientuļās mātes lomas, viņa to visu ir piedzīvojusi un turpina plaukt.