"Bolt Drive" autoparku Latvijā paplašina jauni kabrioleti un kravas furgoni

Sākot ar šo nedēļu "Bolt Drive" arī atvēris jaunas zonas Ikšķilē, Ogrē un Siguldā, piedāvājot iedzīvotājiem iznomāt automašīnas sev nepieciešamiem dzīves gadījumiem – kā īsākiem, tā garākiem braucieniem. Lietotāji var atrast un rezervēt kādu no šīm automašīnām ierastajā veidā - izmantojot lietotni "Bolt", atrodot sev tuvāko un piemērotāko auto lietotnē, un pēc brauciena novietot to jebkurā no "Bolt Drive" bezmaksas autostāvvietu zonām, kuras ir skaidri norādītas lietotnes kartē.