VIDEO ⟩ Šoferis ieplēstas biļetes dēļ ceļmalā izsēdina māti ar mazu bērnu

Nepatīkami izvērsies kādas sievietes brauciens no Valkas uz Strenčiem. Viņas četrus gadus vecais bērns, spēlējoties ar autobusa biļeti, to sabojājis. Kontrolieri pārbaudes punktā atzinuši biļeti par braukšanai nederīgu, un tā kā māte atteikusies iegādāties jaunu biļeti, viņa ar bērnu no transporta līdzekļa izsēdināta, vēsta raidījums "Bez Tabu".