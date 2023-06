Apmēram puse no Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem nenokārto valsts valodas pārbaudes

Pirmreizējai valsts valodas pārbaudei var reģistrēties līdz 30.jūnijam, savukārt latviešu valodas pārbaudi varēs kārtot laikā no šī gada 1.jūlija līdz 13.augustam.

Atkārtotai pārbaudei no 1.augusta līdz 31.augustam būs jāreģistrējas arī tiem Krievijas pilsoņiem, kuriem neizdevās iegūt nepieciešamo punktu skaitu pirmajā pārbaudes kārtošanas reizē no šī gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Pēc VISC sniegtās informācijas tie ir 3549 pilsoņi jeb 49,6% no tiem, kas ieradās uz pārbaudi.