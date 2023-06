Nezini, kur svinēt Jāņus? Plaša pasākumu programma visā Latvijā

Pāvilostas pilsētas Upesmuižas parka estrādē plkst.17 izskanēs projekta "5 Jāņi" koncertprogramma "Limuzīns 5 Jāņu nakts krāsās" ar dziesmām un skečiem no leģendārās kinolentes, savukārt plkst.23 zaļumballe ar muzikālo apvienību "Projekts 5 Jāņi".

Rucavā no rīta būs tirgošanās Zāļu tirgu. Savukārt plkst.20 Rucavas kultūras namā ielīgošana ar Rucavas amatierteātra muzikālo izrādi "Ontans i Anne". Plkst.22.30 Rucavas estrādē notiks balle ar "Dienvidkurzemes prāģeriem".

Daugavpilī A.Pumpura skvērā notiks muzikālais Jāņuzāļu tirgus. Plkst.10 notiks tirgus atklāšana kopā ar Vienības nama kolektīvu - "Rūta" un "Dzīsme" dziedātājiem, no plkst.10 līdz 15 "Lielās koka spēles" aicinās gan lielus, gan mazus apmeklētājus uzspēlēt veselu 20 veidu koka spēles, bet no plkst.10.15 varēs klausīties etnomūzikas apvienības "Muosys" koncertu.

Sākot no plkst.11.30 uzstāsies vietējais mūziķis Juris Ostrovskis un akordeonists Valērijs Mukāns ar koncertu "Latgalīša sirds", bet no plkst.12.45 - Laura Amantova džeza kvartets un dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse ar koncertprogrammu "Latviešu tautasdziesmas unikālos aranžējumos". Savukārt plkst.14 svētkus turpinās grupa "Bruģis" no Madonas.