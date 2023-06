Operatīvie dienesti atgādina: svinot svētkus, neaizmirsti par drošību

Jāņu brīvdienās ir traģiski negadījumi, kad līgotāji noslīkst vai gūst smagas traumas, lecot ūdenī uz galvas vai uz kājām, kas nereti beidzas ar dzīvi ratiņkrēslā. Pat it kā pazīstamu ūdenstilpņu gultnē var būt koku un zaru sanesumi, kas iepriekš tur nav bijuši, līdz ar to nekad nevar būt drošs par vietu, kurā vēl nesen esi peldējis. VUGD brīdina neiet ūdenī alkohola reibumā, peldvietā nelekt ūdenī no augstuma ne uz galvas, ne uz kājām; neiet peldēties naktī, īpaši nezināmās peldvietās, kā arī nepeldi viens pats. Tāpat pārkarsis cilvēks nedrīkst strauji iet peldēties aukstā ūdenī, un ūdenskrātuvju tuvumā bērni jāuzmana ik mirkli.