Ar Jaguar F-Pace uz karnevālu Kurzemes piekrastē

Apsēžoties pie auto stūres, bija sajūta, ka nemaz negribas no tā kāpt ārā. Un to arī izmantojām. Tā kā laikapstākļi, maigi izsakoties, nelutināja, tad patiešām atsevišķas ziedošās pļavas baudījām, neizkāpjot no auto.