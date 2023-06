Taromātu uzturēšanā nereti konstatē higiēnas prasību pārkāpumus; panākta jauna vienošanās par biežāku izvešanu

"Te parādās arī problēma ar prusakiem, kuri siltumā taromātā strauji savairojas un bojā plastmasas detaļas, līdz ar to taromāts nedarbojas," skaidroja Okmanis, piebilstot, ka veikalos prusaku nav, bet cilvēki, nesot no mājām taru, kopā ar to atnes arī kaitēkļus.