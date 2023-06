Aktieris Roberts Daunijs jaunākais seriālā modificē klasiskus spēkratus no savas mašīnu kolekcijas

Automašīnas iesauka ir "Thanos Thumper", jo tā ir liela, skaļa, violetā krāsā, izskatās tā, it kā varētu apēst pasauli, - un tā noteikti patērē daudz benzīna! Neilgu laiku pēc tam, kad man radās ideja modificēt un ekoloģiski pārveidot daļu savu automašīnu, es skatījos uz šo automašīnu-monstru un nodomāju: "Kas notiktu, ja es to pārveidotu par elektroauto - vai tas ir iespējams?". Es nojautu, mana komanda domāja, ka esmu traks, jo gribu no jauna atjaunot jau nesen restaurētu automobili. Bet - automašīna ir skaļa, ar lieliem apgriezieniem un ļoti piesārņo vidi ar emisijām. Tā ir kā iekšdedzes dzinēju pavēlniece! Tagad gribu to pārveidot par cita veida pavēlnieci - klusāku, ar nulles emisijām, bet tieši tikpat spēcīgu. Pārvērst to par mierīgāku un stiprāku - tieši tādu pašu, kāds esmu es!