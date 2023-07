VIDEO ⟩ Pirmais brauciens ar "Honda" kompakto krosoveru ZR-V

Lai gan ZR-V paredzēta tikai viena veida un izmēra virsbūve, priekšējā reste atkarībā no komplektācijas darināta no vertikāliem vai šūnu formas spraišļiem. Atšķirībā no citiem kontinentiem Eiropā "Honda" ZR-V būs pieejama tikai ar viena veida 184 zirgspēku hibrīddzinēju, kas izveidots no 2 litru benzīna agregāta un diviem elektromotoriem.