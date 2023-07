Labklājības ministre: Latvijā stipri iesakņojušies nepareizi stereotipi par Stambulas konvenciju

Viņa atzina, ka ar konvenciju saistīto nepareizo stereotipu iesakņošanās cilvēkos lielā mērā ir bijušā tieslietu ministra Dzintara Rasnača nopelns. Tieši viņš savulaik esot bijis viens no tiem, kuri šos stereotipus kultivējuši.

Siliņa uzsvēra, ka Stambulas konvencija ir par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Varētu jau apelēt, ka Latvijas likumi tāpat paredz šāda veida noziegumu izskaušanu, tomēr ir skaidri redzams, ka mūsu sabiedrībā un tiesībsargājošajās iestādēs ir problēmas atpazīt un adekvāti reaģēt uz šādiem gadījumiem, un to pierāda vairāki skaudri pēdējā laika notikumi, sacīja labklājības ministre.

Vaicāta par koalīcijas partnera "Apvienotā saraksta" (AS) izteiktajiem iebildumiem pret likumprojekta par Stambulas konvencijas ratificēšanu pašreizējo versiju, Siliņa uzsvēra, ka AS vēl vismaz cenšas atrast veidu, kā likumu pieņemt, bet NA vispār nav gatava nekādā veidā to atbalstīt.