Judins: "Jaunās vienotības" pozīcija par Stambulas konvenciju nav mainījusies

Savukārt "Jaunās vienotības" deputāts Andrejs Judins norādīja, ka partijas pozīcija nav mainījusies - šis dokuments ir jāapstiprina. Viņš uzsvēra, ka Stambulas konvencija demonstrē attieksmi pret vardarbību, to, ka tā nav pieņemama un, ka esam gatavi rīkoties.

Jautājums no valdības darba kārtības izņemts, jo viena no koalīcijas partijām - "Apvienotais saraksts" (AS) - vēloties apstiprināšanai virzītajā dokumentā ieviest papildinājumus, tāpēc prasīts jautājuma skatīšanu pagaidām atlikt.