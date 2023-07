Baltkrievijas Sarkanais Krusts piedalās ukraiņu bērnu deportācijās no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām

Ukrainas Sarkanā Krusta biedrība publiskojusi paziņojumu, kurā nosodījusi Baltkrievijas Sarkanā Krusta biedrību par līdzdalību bērnu deportācijā no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām un aicinājusi to izslēgt no Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības.