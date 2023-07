"PNB bankas" maksātnespējas administrators - visdāsnāk atalgotā valsts amatpersona

Kamēr daļai amatpersonu bijuši lieli ienākumi, citi tikuši pie ne mazāk brangām dāvanām. Piemēram, satiksmes ministra padomnieks Jānis Iesalnieks (NA) pērn saņēmis 33 000 eiro dāvanu no mātes, gadu iepriekš - 23 000 no tēva, bet vēl pirms tam - 58 000 no abiem vecākiem. Iesalnieka tēvs Juris šīs dāvanas atšifrējis savās ienākumu deklarācijās, kas sniegtas par 2021. un 2020.gadu, - tās paredzētas ģimenes mājas būvniecībai.

Dāsnas dāvanas no ģimenes locekļiem "Ir" pamanījis arī vairāku maksātnespējas administratoru deklarācijās. Piemēram, Elīna Karstā saņēmusi 123 000 eiro no vīra un 22 000 eiro no mātes, Natālija Sidorova - 100 000 eiro no vīra un 5000 no mātes, bet Svetlana Titova - 40 000 no vīra.