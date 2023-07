Pēc Konkurences padomes izpētes LaIPA mainījusi kritērijus specifiska tarifa aprēķināšanai

Ņemot to vērā, KP secināja, ka LaIPA atrodas dominējošā stāvoklī blakustiesību pārvaldīšanas tirgū Latvijas teritorijā, un līdz ar to tai ir pienākums piemērot taisnīgus un pamatotus maksājumus saviem klientiem.

KP ieskatā, šo kritēriju izmantošana aprēķinā nebija objektīvi pamatota, jo viesnīcas ieņēmumi nekādā veidā nav saistīti ar mūzikas "radīšanas" izmaksām vai mūzikas "patēriņu" viesnīcu istabās. Tāpat ceļotāja izdevumi ir tieši atkarīgi no viesnīcas piedāvātajiem pakalpojumiem un viesnīcai piešķirtā kategorija jeb zvaigznes ir atkarīgas no veiktajiem ieguldījumiem viesnīcas infrastruktūrā. Šie kritēriji, KP ieskatā, nekādā veidā nav saistāmi ar mūzikas "radīšanas", ieraksta atskaņošanas un citiem saistītajiem izdevumiem, līdz ar to tie ir uzskatāmi par nepamatotiem.