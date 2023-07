11 vērtīgas svaigu zāļu tējas veselības veicināšanai vasarā

Lavanda ir viens no ēterisko eļļu piesātinātākajiem augiem, kas visbiežāk tiek lietots ārīgi. Taču lavandu var izmantot arī tējās, tikai jārēķinās, ka sākotnēji tējas garša var likties specifiska. No lavandas pagatavota tēja uzlabos miega kvalitāti, tāpat to iesaka lietot kā palīglīdzekli depresijas novēršanai. Lavanda nav ieteicama grūtniecības laikā.