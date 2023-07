Matu izkrišana vasarā – kā to novērst?

Saule un tās ultravioletā starojuma iedarbība ir viens no galvenajiem faktoriem, kas novājina matu veselību vasarā. Saules spožie UV stari ir kaitīgi ne tikai ādai, bet arī matiem – tie vājina matu struktūru, sausina tos un samazina elastību, tāpēc tie vieglāk lūst un izkrīt. Lai aizsargātu matus no saules, ieteicams valkāt cepuri ar platām malām, uzturēties zem saulessarga, kā arī lietot piemērotus matu kopšanas līdzekļus, kas aizsargā matus no izžūšanas un UV staru kaitīgās ietekmes. Lai pabarotu un stiprinātu matu struktūru, var izvēlēties serumus, kuru sastāvā ar vērtīgas eļļas, piemēram, PLACENTA VITAE barojošo serumu ar argāna eļļu , kas nodrošinās nepieciešamo mitrumu matu struktūrā, palīdzot novērst turpmākus matu bojājumus, piem. šķelšanos un lūšanu.

Peldēšanās jūrā ir viena no gaidītākajām vasaras aktivitātēm, taču jāatceras, ka jūras ūdens, kurā ir augsta sāls koncentrācija, var negatīvi ietekmēt matu veselību. Sālsūdens var padarīt matus blāvus, sausus un raupjus, pastiprinot matu izkrišanu. Lai gan jūras ūdens matus var padarīt novājinātus, sāļais jūras ūdens var būt lietderīgs galvas ādas veselībai – tas attīra to, veicina asinsriti, kas, savukārt, palīdz stiprināt matu saknes. Tomēr jāatceras, ka pārmērīga sālsūdens izžūšana uz galvas ādas var to dehidrēt, tāpēc ieteicams lietot mitrinošus, aizsargājošus līdzekļus galvas ādai, piemēram, PLACENTA VITAE intensīvo līdzekli-spreju, kura sastāvā esošie nātru un placentas ekstrakti, pantenols un kapsaicīns palīdzēs parūpēties par galvas ādu, intensīvi to mitrinot un balansējot tās bioķīmisko līdzsvaru, kā arī stiprinot matu saknes.