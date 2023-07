Kovaļovs tiek tiesāts par draudzenes bijušā dzīvesbiedra slepkavības mēģinājumu

2023.gada 19.jūnijā krimināllietā par slepkavības mēģinājumu un mantas bojāšanu Rīgas pilsētas tiesā pasludināts pirmās instances spriedums, kas vēl nav stājies spēkā, jo apsūdzētais to apelācijas kārtībā pārsūdzējis Rīgas apgabaltiesā.

Prokurors Sladzevskis pastāstījis, ka apsūdzētais savu vainu izdarītajā Kovaļovs kategoriski noliedzot, bet tiesas sēdēs, kurās viņš piedalījies attālināti videokonferences režīmā no cietuma, izturējies ļoti agresīvi un bez jebkādas cieņas pret citiem lietas dalībniekiem. Piemēram, pirmajā sēdē viņš tiesnesi "pasūtījis" ar ļoti rupjiem vārdiem krievu valodā, bet pats piecēlies un vienkārši izgājis no telpas. Uz nākamo sēdi tiesa bija nodrošinājusi, lai kopā ar apsūdzēto atrastos vairāki cietuma uzraugi. Kovaļovs vienalga esot mēģinājis doties projām, bet to viņam fiziski neļāva izdarīt. Kad cietumā ar apsūdzēto ticies prokurors, apcietinātais esot sitis pa galdu, dauzījis durvis, beigās aizskrējis projām, nopelnot 14 diennaktis soda izolatorā.