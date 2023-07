Ukraiņiem panākumi Bahmutas rajonā un dienvidu virzienā

"Aizsardzības spēkiem veicot uzbrukuma trieciena darbības, ienaidnieks [Bahmutas rajonā] tika piespiests atkāpties no pozīcijām pie Andrijivkas," otrdienas rītā paziņoja ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kovaļovs.

Savukārt krievi veikuši neveiksmīgas uzbrukuma darbības rajonos uz ziemeļrietumiem no Orihovo-Vasilļivkas, uz dienvidiem no Ivaņivskes un uz rietumiem no Kļiščijivkas.