Nigērija pārtraukusi piegādāt Nigērai elektroenerģiju

Jau vēstīts, ka Nigērā 26.jūlijā notika militārs apvērsums, kurā tika gāzts 2021.gadā ievēlētais prezidents Mohameds Bazums. Reaģējot uz to, kaimiņvalstis ir piemērojušas Nigērai sankcijas.

Nigēra iegūst no Nigērijas 70% no tai nepieciešamās elektroenerģijas, ko tā iepērk no Nigērijas uzņēmuma "Mainstream". Elektroenerģiju ražo turbīnas Kainji aizsprostā Nigērijas rietumos.