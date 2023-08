Rīgā tiks atklāts starptautisks labdarības projekts "Ukraine. Residence of Freedom"

Labdarības projekts “Ukraine. Reisdence of Freedom” (tulk. Ukraina. Brīvības rezidence) apvienos Ukrainas un Latvijas māksliniekus, lai caur mākslas valodu aktualizētu brīvības tēmu. Rezidence norisināsies no šā gada 24. līdz 29. augustam pašā Rīgas sirdī – Jaunavu ielā “Rātes pasāžā” un Rīgas domes telpās, un to varēs apmeklēt ikviens interesents bez maksas.