VIDEO ⟩ Raidījums šķetina ieceri par ķiveru lietošanu nepilngadīgiem elektroskūteru un velosipēdu vadītājiem

"Uzskatām, ka vajadzētu stingri nodalīt sportistus no cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas braukt pa pilsētu. Mēs uzskatām, ka obligāta ķiveru lietošana nav laba ideja, jo redzam arī pēc pētījumiem, ka Austrālijā pēc obligātas ķiveru ieviešanas velosipēdistu skaits samazinājās par 30%. Tas nav uzlabojies pat līdz šai dienai. Katrs cilvēks var vilkt to, ko viņš vēlas. Mēs esam pret šādu likumu, kas to uzspiestu," norādīja Piterāne.