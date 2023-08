Ar pārgalvīgu skrejriteņu braucēju ierobežošanu nedrīkst vilcināties

Ejot pa Rīgas ielām, dažkārt nākas izvairīties no nomestajiem elektroskrejriteņiem, un šādas situācijas ir kļuvušas ikdienišķas un pierastas. Gluži kā datorspēle, kurā ir jāizvairās no šķēršļiem. Viens spēles līmenis ir tāds, ka jāizvairās no nekustīgiem šķēršļiem jeb nepareizi novietotiem skrejriteņiem, bet jau nākamais līmenis prasa izvairīties no braucošiem šķēršļiem dažādos virzienos.