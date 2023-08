VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Krievi raud par Džidu, bet lepojas ar Nigēru

Zīmīga ir viena no populārākajiem propagandas raidījumiem "60 minūtes" anatomija. To veido raidījuma vadītāju sagatavotie sižeti par to, kas notiek pasaulē, kara korespondentu vēstījumi no frontes un uzaicināto viesu izteikšanās par to, ko viņi paši vēlas paust. Raidījumi vienmēr iesākas ar skrupulozu uzskaitījumu, cik aizvadītajā diennaktī ir nogalināti Ukrainas karavīri un kāds apjoms Rietumu militārās tehnikas ir iznīcināts. Nereti, kā to atmasko paši ukraiņi un Rietumu domnīcas, šie skaitļi ir uzpūsti un pārspīlēti. "Vojenkoru" sižetos dominē vēstījumi par to, kā neiet ukraiņiem, cik nožēlojams ir viņu morālais gars un cik iepretī varonīgi ir krievu karavīri.