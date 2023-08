Glābēji saņēmuši 348 izsaukumus par vētras nodarītiem postījumiem

No tiem 52 gadījumos VUGD palīdzība nebija nepieciešama - kokus novāca iedzīvotāji pašu spēkiem vai citi seku likvidēšanas darbos iesaistītie dienesti.

Pirmie izsaukumi uz Dobeles novadu tika saņemti pirmdien dažas minūtes pirms pusdienlaika. Pēc tam par postījumiem iedzīvotāji ziņoja arī no Tukuma novada. Pēc plkst14 strauji pieauga izsaukumu skaits no Rīgas un tai tuvākajiem novadiem. Savukārt vakarpusē visvairāk izsaukumu tika saņemts no Latgales un Vidzemes. Jaunu izsaukumu pieteikumu skaits samazinājās pēc plkst.20.