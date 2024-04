"BaltCap" līdzekļu piesavināšanās skandāls Lietuvā: kas zināms līdz šim?

Taču, ja tiesa šo prasību neapmierinās, uzņēmumi solidāri prasītu no Stepukoņa un "Olympic Casino Group Baltija" atlīdzināt zaudējumus līdzvērtīgā apmērā, nepārsniedzot 3,5 miljonus eiro, bet no "OB Holding 1" – līdz 26,05 miljoniem eiro.

Eiropas Prokuratūras (EPPO) pārraudzībā tiek veiktas divas pirmstiesas izmeklēšanas pret Stepukoni. Vienā no tām Stepukonis oficiāli tiek turēts aizdomās par vismaz 27 miljonu eiro piesavināšanos no "BaltCap" infrastruktūras fondu uzņēmumiem. "BaltCap" pārstāvji norādījuši, ka no fonda uzņēmumiem varētu būt pazuduši aptuveni 40 miljoni eiro.