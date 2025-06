Tramps paver ceļu "Nippon Steel" investīcijām "US Steel"

Taču "US Steel" un "Nippon Steel" kopīgā paziņojumā norādīja, ka līgums paredz, ka līdz 2028.gadam Japānas uzņēmums veiks "US Steel" jaunas investīcijas aptuveni 11 miljardu dolāru apmērā, un tajā paredzēts piešķirt ASV valdībai "zelta akciju" - būtībā veto tiesības, lai nodrošinātu, ka valsts nacionālās drošības intereses tiek aizsargātas pret tērauda ražošanas samazināšanu.

Uzņēmumi sniedza maz informācijas par to, kā darbosies "zelta akcija", kādi ir citi nacionālās drošības līguma nosacījumi un kā konkrēti tiks izlietoti 11 miljardi dolāru.

"Nippon Steel" 2023.gada beigās izteica piedāvājumu par 14,9 miljardiem dolāru iegādāties "US Steel", tomēr iepriekšējā prezidenta Džo Baidena administrācija šogad janvārī šo darījumu bloķēja nacionālās drošības apsvērumu dēļ.

"Nippon Steel" ir apņēmusies saglabāt "US Steel" galveno mītni Pitsburgā, izveidot "U.S Steel" direktoru padomi, kurā vairākumu veidotu ASV pilsoņi, un saglabāt ražošanu rūpnīcās.

Tramps ceturtdien sacīja, ka vismaz 51% "US Steel" akciju piederēs amerikāņu kapitālam un viņam kā ASV prezidentam, izmantojot "zelta akciju", būs pilnīga kontrole pār to, ko "US Steel" darīs investīciju ietvaros.