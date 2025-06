Eiropā un Baltijā iepriekšējās desmitgadēs šo funkciju lielā mērā nodrošināja fosilā kurināmā elektroenerģijas ražošanas stacijas, taču, attīstoties tehnoloģijām to pamazām aizstāj elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem resursiem, kā vējš un saule kombinācijā ar elektroenerģiju uzkrājošām iekārtām, jo tās nav atkarīgas no ražošanai nepieciešamā energoresursa jeb kurināmā cenu izmaiņām. Kā norāda Štūlbergs, protams, jāņem vērā, ka elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem resursiem nenozīmē, ka tās elektroenerģijas vērtība neeksistē jeb ir nulle, jo ir jāveic investīcijas šo staciju būvniecībā un uzturēšanā.