"Tava priekšzīme - svarīgākā ceļazīme!" CSDD sāk jaunu kampaņu par bērnu drošību uz ceļa

Saskaņā ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) veiktās aptaujas* datiem 27% vecāku nav pārrunājuši ar bērniem, ka ar elektroskrejriteni drīkst pārvietoties tikai no 14 gadu vecuma. Tikmēr 19% atzinuši, ka šo jautājumu ir pārrunājuši virspusēji. Bet 19% vecāku vispār nezina, ka bērni vecumā līdz 14 gadiem nedrīkst braukt ar šo mikromobilitātes līdzekli. Kā norāda eksperti, bērnu drošu paradumu ceļu satiksmē trūkums ir viens no iemesliem, kādēļ palielinās ne vien ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros cieš bērni, bet arī to bērnu skaits, kuri, krītot no elektroskrejriteņiem, vēršas pēc palīdzības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.