Aglonā no 11. līdz 15. augustam būs gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi

Īslaicīgi gaisa telpas ierobežojumi būs spēkā no 11.augusta līdz 15.augusta plkst.23.59. Ierobežojums noteikts lidojumiem augstumā līdz 152 metriem no zemes virsmas.

Par lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no 150 līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai - no 500 līdz 2500 eiro.